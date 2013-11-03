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Компания WoodPlast — террасные и фасадные системы

Лідер галузі: терасні та фасадні системи

Предприятие начало свою деятельность 12 лет назад, в 2006 году. Именно тогда его владельцы получили первую пробную партию продукта, который ранее не был представлен на строительном рынке Украины. Террасная доска ТМ Terranson, завезённая из Китая, была сразу оценена по достоинству. Все, кто её приобрёл, отметили практичность и отменную износоустойчивость покрытия.

Новый продукт стал быстро завоёвывать доверие, и потребность в нём возрастала с каждым годом. Огромный спрос на доску из ДПК дал толчок для развития компании. Уже через 10 лет после выхода на украинский рынок WoodPlast стал номером 1 в своей отрасли. Также компания удостоилась премии Business Olimp Awards – Украинский Национальный Олимп 2016.

Став лидерами в своём деле, мы направили все усилия на абсолютное удовлетворение потребностей клиентов. Именно поэтому продукция, предлагаемая WoodPlast, имеет премиальное качество и безупречные эксплуатационные характеристики.

Узнав о передовых технологиях производства декинга, применяемых в Европе, мы пополнили свой ассортимент террасной доской ТМ Legro и ТМ Bruggan. Её практически невозможно отличить от натуральной древесины – материал имеет такую же структуру, внешний вид и даже аромат.

Преимущества сотрудничества с WoodPlast:

  • Широкий ассортимент

    Продукция представлена в широком ассортименте

  • Дилерская сеть

    Дилерская сеть развита по всей Украине

  • Большой склад

    Имеется большой склад

  • Безупречная репутация

    Компания имеет безупречную репутацию на рынке

  • Демократичная цена

    Композитная террасная доска от ведущих мировых производителей поставляется по демократичной цене

  • Высококвалифицированные специалисты

    Наши сотрудники имеют грамотный подход к работе и быстро решают любые поставленные задачи

Преимущества

Преимущества

Благодаря применяемым при производстве материалам, продукт отличается от натуральной древесины многократно улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Галерея объектов

Галерея

Декинг помогает облагораживать территорию как на жилых, так и на общественных участках. Посмотрите фото, чтобы ознакомиться с застроенными объектами на территории Украины.
Как и где купить?

Где купить?

Чтобы купить террасную доску, следует обратиться к региональному менеджеру WoodPlast. В данном разделе Вы найдёте все необходимые контакты.

5 причин выбрать террасные системы от производителей Bruggan, Legro и Mirradex

  • Уход за террасой

    Материал не нуждается в особом уходе и обслуживании

  • Деформация доски

    Покрытие не деформируется под воздействием большого веса

  • Гниение

    ДПК не имеет склонности к гниению и рассыханию

  • Рассыхание

    Солнечные лучи не оказывают негативного воздействия на поверхность доски

  • Не токсичный

    Особые полимеры делают декинг практичным, а также защищают его от грибка, плесени и вредителей.

Фасадные системы Legro

Несколько лет назад на европейском рынке появился инновационный продукт, предназначенный для внешней обшивки зданий. Композитная доска от известного венгерского производителя Legro стала лучшим помощником в облагораживании жилых и общественных строений. Выполненный из неё фасад имеет вид и текстуру натурального дерева, и при этом выгодно отличается такими свойствами:

  • Невосприимчивостью к негативным климатическим условиям

    Невосприимчивостью к негативным климатическим условиям

  • Простотой монтажа

    Простотой монтажа

  • Долговечность

    Долговечностью

  • Отсутствием необходимости в обслуживании

    Отсутствием необходимости в обслуживании

Данный материал широко используется для обшивки коттеджей по всей Европе. Он стал настоящим трендом в строительстве с самого момента своего появления. Современное решение от венгерского производителя позволит сделать любое здание привлекательным и стильным.

Полезная информация о представленных продуктах

Интересуетесь, как правильно выполняется монтаж террасной доски? Хотите узнать, как долго служит ДПК-покрытие, и требует ли оно регулярного ухода? Переходите в раздел «Статьи»: там Вы найдёте полезные советы по эксплуатации террасных и фасадных систем. Интересные материалы, подготовленные опытными специалистами, помогут получить ответы на многие вопросы обо всех видах продукции, представленных в нашем ассортименте.

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