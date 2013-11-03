Компания WoodPlast — террасные и фасадные системы

Предприятие начало свою деятельность 12 лет назад, в 2006 году. Именно тогда его владельцы получили первую пробную партию продукта, который ранее не был представлен на строительном рынке Украины. Террасная доска ТМ Terranson, завезённая из Китая, была сразу оценена по достоинству. Все, кто её приобрёл, отметили практичность и отменную износоустойчивость покрытия.

Новый продукт стал быстро завоёвывать доверие, и потребность в нём возрастала с каждым годом. Огромный спрос на доску из ДПК дал толчок для развития компании. Уже через 10 лет после выхода на украинский рынок WoodPlast стал номером 1 в своей отрасли. Также компания удостоилась премии Business Olimp Awards – Украинский Национальный Олимп 2016.

Став лидерами в своём деле, мы направили все усилия на абсолютное удовлетворение потребностей клиентов. Именно поэтому продукция, предлагаемая WoodPlast, имеет премиальное качество и безупречные эксплуатационные характеристики.

Узнав о передовых технологиях производства декинга, применяемых в Европе, мы пополнили свой ассортимент террасной доской ТМ Legro и ТМ Bruggan. Её практически невозможно отличить от натуральной древесины – материал имеет такую же структуру, внешний вид и даже аромат.

Преимущества сотрудничества с WoodPlast:

Продукция представлена в широком ассортименте

Дилерская сеть развита по всей Украине

Имеется большой склад

Компания имеет безупречную репутацию на рынке

Композитная террасная доска от ведущих мировых производителей поставляется по демократичной цене

Наши сотрудники имеют грамотный подход к работе и быстро решают любые поставленные задачи

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Материал не нуждается в особом уходе и обслуживании

Покрытие не деформируется под воздействием большого веса

ДПК не имеет склонности к гниению и рассыханию

Солнечные лучи не оказывают негативного воздействия на поверхность доски

Особые полимеры делают декинг практичным, а также защищают его от грибка, плесени и вредителей.

Фасадные системы Legro

Несколько лет назад на европейском рынке появился инновационный продукт, предназначенный для внешней обшивки зданий. Композитная доска от известного венгерского производителя Legro стала лучшим помощником в облагораживании жилых и общественных строений. Выполненный из неё фасад имеет вид и текстуру натурального дерева, и при этом выгодно отличается такими свойствами:

Невосприимчивостью к негативным климатическим условиям

Простотой монтажа

Долговечностью

Отсутствием необходимости в обслуживании

Данный материал широко используется для обшивки коттеджей по всей Европе. Он стал настоящим трендом в строительстве с самого момента своего появления. Современное решение от венгерского производителя позволит сделать любое здание привлекательным и стильным.

Полезная информация о представленных продуктах

Интересуетесь, как правильно выполняется монтаж террасной доски? Хотите узнать, как долго служит ДПК-покрытие, и требует ли оно регулярного ухода? Переходите в раздел «Статьи»: там Вы найдёте полезные советы по эксплуатации террасных и фасадных систем. Интересные материалы, подготовленные опытными специалистами, помогут получить ответы на многие вопросы обо всех видах продукции, представленных в нашем ассортименте.