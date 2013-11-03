Компания WoodPlast — террасные и фасадные системы

Предприятие начало свою деятельность 12 лет назад, в 2006 году. Именно тогда его владельцы получили первую пробную партию продукта, который ранее не был представлен на строительном рынке Украины. Террасная доска ТМ Terranson, завезённая из Китая, была сразу оценена по достоинству. Все, кто её приобрёл, отметили практичность и отменную износоустойчивость покрытия.
Новый продукт стал быстро завоёвывать доверие, и потребность в нём возрастала с каждым годом. Огромный спрос на доску из ДПК дал толчок для развития компании. Уже через 10 лет после выхода на украинский рынок WoodPlast стал номером 1 в своей отрасли. Также компания удостоилась премии Business Olimp Awards – Украинский Национальный Олимп 2016.
Став лидерами в своём деле, мы направили все усилия на абсолютное удовлетворение потребностей клиентов. Именно поэтому продукция, предлагаемая WoodPlast, имеет премиальное качество и безупречные эксплуатационные характеристики.
Узнав о передовых технологиях производства декинга, применяемых в Европе, мы пополнили свой ассортимент террасной доской ТМ Legro и ТМ Bruggan. Её практически невозможно отличить от натуральной древесины – материал имеет такую же структуру, внешний вид и даже аромат.
Несколько лет назад на европейском рынке появился инновационный продукт, предназначенный для внешней обшивки зданий. Композитная доска от известного венгерского производителя Legro стала лучшим помощником в облагораживании жилых и общественных строений. Выполненный из неё фасад имеет вид и текстуру натурального дерева, и при этом выгодно отличается такими свойствами:
Данный материал широко используется для обшивки коттеджей по всей Европе. Он стал настоящим трендом в строительстве с самого момента своего появления. Современное решение от венгерского производителя позволит сделать любое здание привлекательным и стильным.
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